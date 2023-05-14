-
Süleyman Kart
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
Çetin Öztopçu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Afyonkarahisar
-
Cengiz Temel
Hak ve Özgürlükler Partisi
Aksaray
-
Hikmet Can
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Hüseyin Polat
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Mehmet Gökçe
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Necati Bayram
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Sıddık Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ardahan
-
Rabia Beşer
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bartın
-
Semir Güzel
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bayburt
-
Mehmet Sait Oğrak
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bingöl
-
İsa Eskin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bitlis
-
Sultan Bayram
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bolu
-
Taylan Timur
Hak ve Özgürlükler Partisi
Burdur
-
Gülşen Çetin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Sultan Söylemez
Hak ve Özgürlükler Partisi
Çanakkale
-
Sevim Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Denizli
-
Faik Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
Düzce
-
Orhan Çetin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Edirne
-
Siracettin Sarı
Hak ve Özgürlükler Partisi
Elazığ
-
Necati Tank
Hak ve Özgürlükler Partisi
Erzincan
-
İbrahim Polat
Hak ve Özgürlükler Partisi
Erzurum
-
Ayten Argış
Hak ve Özgürlükler Partisi
Eskişehir
-
Sait Duran
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
Nüsrettin Çetin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gümüşhane
-
Medeni Tokuş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Hakkari
-
Fazilet Çulha
Hak ve Özgürlükler Partisi
Hatay
-
Şahin Atmaca
Hak ve Özgürlükler Partisi
Iğdır
-
Nazenin Güneş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Isparta
-
Hüseyin Cihan Baykara
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Semra Arcan Gökçen
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Abdurrahman Beşer
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mehmet Ali Sönmez
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Şakire Sterk
Hak ve Özgürlükler Partisi
Karabük
-
Yaprak Erdem
Hak ve Özgürlükler Partisi
Karaman
-
Yusuf Baran Timur
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kars
-
Ahmet Cemil Arcan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kastamonu
-
Süreyya Arcan Kara
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kayseri
-
Hanife Akboyun
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kilis
-
Rıza Özdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kırıkkale
-
Hanifi Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kırklareli
-
Reşat Behçet
Hak ve Özgürlükler Partisi
Konya
-
Nurettin Kızıldağ
Hak ve Özgürlükler Partisi
Malatya
-
Arif Sevinç
Hak ve Özgürlükler Partisi
Manisa
-
Halit Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
Mardin
-
Mehmet Sevinç
Hak ve Özgürlükler Partisi
Mersin
-
Mehmet Şakir Balta
Hak ve Özgürlükler Partisi
Muğla
-
Murat Balkan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Muş
-
İrfan Korucu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Nevşehir
-
Hasan Şeşeoğulları
Hak ve Özgürlükler Partisi
Niğde
-
Fazlı Taşkan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ordu
-
Azad Sağnıç
Hak ve Özgürlükler Partisi
Rize
-
Bilgen Aydın
Hak ve Özgürlükler Partisi
Sakarya
-
Mehmetşah Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Samsun
-
Ahmet Çalışkan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Şanlıurfa
-
Sait Akçan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Siirt
-
Nebile Özdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Sinop
-
Behçet Tektekin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Şırnak
-
Nasir Söylemez
Hak ve Özgürlükler Partisi
Sivas
-
İhsan Çoban
Hak ve Özgürlükler Partisi
Tokat
-
Bektaş Akkuş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Trabzon
-
Aydın Özatlı
Hak ve Özgürlükler Partisi
Tunceli
-
Yusuf Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Uşak
-
Abdulmenaf Kıran
Hak ve Özgürlükler Partisi
Van
-
Sevda Tektekin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Yozgat
-
Haluk Agrin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Zonguldak
-
Bedri Böyük
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
Bulut Ertürk
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adıyaman
-
Batuhan Seymen
Hak ve Özgürlükler Partisi
Afyonkarahisar
-
Azat Atmaca
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ağrı
-
Bülent Cindarik
Hak ve Özgürlükler Partisi
Aksaray
-
Hamdiye Şeşeoğulları
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Fatma Deli Aksümer
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Abdulaziz Akçan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Alişer Doğan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ardahan
-
Nevzat Güler
Hak ve Özgürlükler Partisi
Artvin
-
Tuğrul Bayram
Hak ve Özgürlükler Partisi
Aydın
-
Bahri Korucu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Balıkesir
-
Duygu Bayram
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bartın
-
Kasım Kaya
Hak ve Özgürlükler Partisi
Batman
-
Necla Çamlıbel
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bilecik
-
Sait Yılmaz
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bingöl
-
Çağdaş Tunç
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bitlis
-
İsmail Kesen
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bolu
-
Cahit Uçkun
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Mustafa Yıldırım Oflas
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Firdes Yorulmaz
Hak ve Özgürlükler Partisi
Çanakkale
-
Ronay Korucu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Çankırı
-
Yakup Korucu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Çorum
-
Cengiz Akgül
Hak ve Özgürlükler Partisi
Denizli
-
Cafer Sterk
Hak ve Özgürlükler Partisi
Diyarbakır
-
Tuncay Alparslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Düzce
-
Yıldız Çimen
Hak ve Özgürlükler Partisi
Edirne
-
Kemal Yıldız
Hak ve Özgürlükler Partisi
Elazığ
-
Nejla Sezer
Hak ve Özgürlükler Partisi
Erzincan
-
Güler Kokum
Hak ve Özgürlükler Partisi
Erzurum
-
Sadettin Etdöğer
Hak ve Özgürlükler Partisi
Eskişehir
-
Mahmut Gören
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
Cemil Cem Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
Giresun
-
Nevzat Aslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gümüşhane
-
Mustafa Demirdaş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Hakkari
-
Rıdvan Arancak
Hak ve Özgürlükler Partisi
Hatay
-
Metin Erden
Hak ve Özgürlükler Partisi
Iğdır
-
Naciye Çiçek
Hak ve Özgürlükler Partisi
Isparta
-
Sabri Serin
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Turan Deli
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mustafa Aytaş
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ali Reşat Öztürk
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Doğan Güler
Hak ve Özgürlükler Partisi
Karabük
-
Bekir Baydıllı
Hak ve Özgürlükler Partisi
Karaman
-
Umut Aldemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kars
-
Yakup Timur
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kayseri
-
Reşat Bayram
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kilis
-
Hazan Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kırklareli
-
İsmail Arslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
-
Süleyman Behçet
Hak ve Özgürlükler Partisi
Malatya
-
Mehmet Kurşun
Hak ve Özgürlükler Partisi
Mardin
-
Hüseyin Özdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Mersin
-
Serkan Aydın
Hak ve Özgürlükler Partisi
Nevşehir
-
Mümtaz Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ordu
-
Murat Negiz
Hak ve Özgürlükler Partisi
Rize
-
Serhat Engin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Sakarya
-
Bahattin Kaya
Hak ve Özgürlükler Partisi
Şanlıurfa
-
Roja Serin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Siirt
-
Nimet Tatlı
Hak ve Özgürlükler Partisi
Sinop
-
Ahmet Erdoğan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Şırnak
-
Lerzan Teğin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Sivas
-
Cevahir Köse
Hak ve Özgürlükler Partisi
Tokat
-
Abdurrahman Pınar
Hak ve Özgürlükler Partisi
Trabzon
-
Muhammed İpek
Hak ve Özgürlükler Partisi
Uşak
-
Mehmet Selahiddin Akti
Hak ve Özgürlükler Partisi
Yalova
-
Rafet Özdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Yozgat
-
Pınar Tarhan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Zonguldak
-
Resul Saydam
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
Milazim Özdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ağrı
-
Müjgan Tatak
Hak ve Özgürlükler Partisi
Aksaray
-
Bahri Baydaş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Amasya
-
Gülsün Korucu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Mahmut Temel
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Pınar Polat
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
İsmail Taşdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Aydın
-
İsmail Tutumlu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Balıkesir
-
Alirıza Taşdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Batman
-
Gürsel Kaya
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bingöl
-
Sezgin Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bitlis
-
Özlem Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bolu
-
Yıldız Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
Burdur
-
Muhammed Oflas
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Cihan Cayhan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Rojwan Baykara
Hak ve Özgürlükler Partisi
Çanakkale
-
Orhan Daş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Çorum
-
Mesut Barasi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Denizli
-
Mehmet Zeki Sarı
Hak ve Özgürlükler Partisi
Elazığ
-
Fatma Buhur
Hak ve Özgürlükler Partisi
Erzurum
-
Devran Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
Eskişehir
-
Mehmet Duran
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
Naciye Doğan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Hakkari
-
Abdullah Kızıldağ
Hak ve Özgürlükler Partisi
Isparta
-
Bedri İşik
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Sait Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Muhammet Dağlı
Hak ve Özgürlükler Partisi
Karabük
-
Ömer Çalışkan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Karaman
-
Hanım Öztürk
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kars
-
Enver Çakmak
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kastamonu
-
Arif Duran
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kayseri
-
Mehmet Hakkı İdoğ
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kırıkkale
-
İbrahim Şener
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kırklareli
-
Mehmet Tutal
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
-
Cemal Canbay
Hak ve Özgürlükler Partisi
Malatya
-
Mehmet Şükri Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
Mardin
-
Mehmet Ali Keştan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Mersin
-
İbil Bahim Atila
Hak ve Özgürlükler Partisi
Muş
-
Vedat Bakan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Nevşehir
-
Suphi Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ordu
-
Salih Eryağal
Hak ve Özgürlükler Partisi
Rize
-
Erdal Dağıdır
Hak ve Özgürlükler Partisi
Samsun
-
Havva Bilen
Hak ve Özgürlükler Partisi
Şanlıurfa
-
Necati Kartal
Hak ve Özgürlükler Partisi
Siirt
-
Rıdvan Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Şırnak
-
Nazife Özer
Hak ve Özgürlükler Partisi
Sivas
-
Emine Bayram
Hak ve Özgürlükler Partisi
Tekirdağ
-
Faysal Balta
Hak ve Özgürlükler Partisi
Tokat
-
Yusuf Gemicioğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Trabzon
-
Rohat Çetinkaya
Hak ve Özgürlükler Partisi
Uşak
-
Harun Bayram
Hak ve Özgürlükler Partisi
Van
-
Meltem San
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
Tubay Karataş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adıyaman
-
Zerin Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Afyonkarahisar
-
Mehmet Şirin Timur
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ağrı
-
Metin İdoğ
Hak ve Özgürlükler Partisi
Aksaray
-
Bilal Aggül
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Tayibe Taşcı
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Ahmet Sarı
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Ümit Kartal
Hak ve Özgürlükler Partisi
Batman
-
Tuncel Cayhan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ali Bener
Hak ve Özgürlükler Partisi
Çanakkale
-
Çeçan Şahin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Çorum
-
İbrahim Pektaş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Denizli
-
Salahattin Yalçın
Hak ve Özgürlükler Partisi
Diyarbakır
-
Zafer Sankur
Hak ve Özgürlükler Partisi
Edirne
-
Vedat Gedikoğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Elazığ
-
Ceyhan Yıldırım
Hak ve Özgürlükler Partisi
Erzurum
-
Düzgün Ali Korucu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Eskişehir
-
Gülşen Cankara
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
Lezgin Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
Giresun
-
Mehmet Tokacı
Hak ve Özgürlükler Partisi
Hatay
-
Celal Şimşek
Hak ve Özgürlükler Partisi
Isparta
-
Ahmet Engin
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Erdoğan Geyik
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Rıza Aydın
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Nevzat Topci
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mehmet Erden
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
-
Gürsel Demirel
Hak ve Özgürlükler Partisi
Konya
-
Nesim Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Malatya
-
Derviş Korkmaz
Hak ve Özgürlükler Partisi
Manisa
-
Fikri Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Mardin
-
Mesut Kaplan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Mersin
-
Aykut Engin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ordu
-
Belgin Polat
Hak ve Özgürlükler Partisi
Osmaniye
-
Emine Yeşim Kart
Hak ve Özgürlükler Partisi
Sakarya
-
İbrahim Dursun
Hak ve Özgürlükler Partisi
Samsun
-
Sümrü Tüverekli
Hak ve Özgürlükler Partisi
Şanlıurfa
-
Doğan Demirtaş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Sivas
-
Hayri Zengoğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Tekirdağ
-
Ahmet Arif Öles
Hak ve Özgürlükler Partisi
Trabzon
-
Hatip Atış
Hak ve Özgürlükler Partisi
Zonguldak
-
Cemre Bukan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
Halil Baburoğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adıyaman
-
Gamze Özdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Afyonkarahisar
-
Doğan Kaygalak
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Ali Tetik
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Engin Binici
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Süphi İskan Ekinci
Hak ve Özgürlükler Partisi
Aydın
-
Ercan Öztunç
Hak ve Özgürlükler Partisi
Balıkesir
-
Hakan Kemal Polat
Hak ve Özgürlükler Partisi
Batman
-
Barış Özdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Kuddusi Volkan Yıldırım
Hak ve Özgürlükler Partisi
Denizli
-
Hasan Barak
Hak ve Özgürlükler Partisi
Diyarbakır
-
Hüseyin Adıgüzel
Hak ve Özgürlükler Partisi
Elazığ
-
Mehmet Cemal Çetiner
Hak ve Özgürlükler Partisi
Erzurum
-
Arif Altek
Hak ve Özgürlükler Partisi
Eskişehir
-
İsmail Cankara
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
Abdullah Basut
Hak ve Özgürlükler Partisi
Hatay
-
Veysi Tetik
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Samet Aslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Turan İl
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Güller Dindarik
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Sertac Kılıç
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
-
Hilal Gökçe
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kütahya
-
Memet Kızıldağ
Hak ve Özgürlükler Partisi
Malatya
-
Sevda Kokum
Hak ve Özgürlükler Partisi
Mersin
-
Ali Çığ
Hak ve Özgürlükler Partisi
Sakarya
-
Azad Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Samsun
-
Ömer Ak
Hak ve Özgürlükler Partisi
Şanlıurfa
-
Ensari Remzenoğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Sivas
-
Gökhan Sürücü
Hak ve Özgürlükler Partisi
Tekirdağ
-
Erkan Kılınç
Hak ve Özgürlükler Partisi
Tokat
-
Minevver Kılıç
Hak ve Özgürlükler Partisi
Van
-
Zeynel Işık
Hak ve Özgürlükler Partisi
Zonguldak
-
Veddat Mavlay
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
Orhan Kurumaz
Hak ve Özgürlükler Partisi
Afyonkarahisar
-
Zehra Belkıs Korkmaz
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Bedriye Sezen
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Hacı Kadir Koçak
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Reşat Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Diyar Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Aydın
-
Fatma Bayram
Hak ve Özgürlükler Partisi
Balıkesir
-
Serhat Ekinci
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Zeynep Akgül
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Vasıf Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
Diyarbakır
-
Esra Duran
Hak ve Özgürlükler Partisi
Eskişehir
-
Vakkas Cankara
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
Abdulbari Tunç
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Haydar Beysülen
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Adil Budak
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Cemil Burkay
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Veysel Karataş
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Reşit Ronay Kurtay
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kahramanmaraş
-
Mehmet Çelebi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
-
Fırat Aydın
Hak ve Özgürlükler Partisi
Malatya
-
Hasan Göçer
Hak ve Özgürlükler Partisi
Manisa
-
Berivan Cindarik
Hak ve Özgürlükler Partisi
Mardin
-
Erdal Öztürk
Hak ve Özgürlükler Partisi
Mersin
-
Mehmet Ali Yazıl
Hak ve Özgürlükler Partisi
Muğla
-
Musa Arpat
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ordu
-
Okay Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Şanlıurfa
-
Kahraman Gökçen
Hak ve Özgürlükler Partisi
Trabzon
-
Aydın Ukay
Hak ve Özgürlükler Partisi
Van
-
Ferman Hoşgül
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
Hikmet Muti
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Mustafa Korucu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Ahmet Arslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Zeliha Aslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Aydın
-
Sercan Engin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Balıkesir
-
Burkay Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 1. Bölge
-
İsmet Arslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Ergün Bektaş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Denizli
-
Heval Yılmaz Temel
Hak ve Özgürlükler Partisi
Diyarbakır
-
Fuat Kara
Hak ve Özgürlükler Partisi
Hatay
-
Hasan Nuri Göçmen
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Zeycan Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Hasan Kerpiç
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mehmet Salih Dindarik
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Feyzi Kaplan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Mersin
-
Nazım Arınlık
Hak ve Özgürlükler Partisi
Sakarya
-
Halise Öz
Hak ve Özgürlükler Partisi
Tekirdağ
-
Muhammed Haşim Şahoğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Van
-
Deniz Koç
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
Erol Küçük
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Fevzi Günaydın
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Hamiyet Tokuş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Evin Tan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Paşa Akdoğan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Diyarbakır
-
Fatma Yener
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
Adnan Karagöz
Hak ve Özgürlükler Partisi
Hatay
-
Müjdet Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Burkay Arslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Berkay Emin Güven
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Eren Öztürk
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Rahmi Ataman
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Özcan Zengin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kahramanmaraş
-
Mahmut Tosun
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
-
Serdar Halil Göçmen
Hak ve Özgürlükler Partisi
Mersin
-
Murat Kırak
Hak ve Özgürlükler Partisi
Sakarya
-
Erhan Kaya
Hak ve Özgürlükler Partisi
Tekirdağ
-
Lezgin Duman
Hak ve Özgürlükler Partisi
Van
-
Peyruze İpek Gültekin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
Faruk Aksümer
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Mahmure Temel
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Mehmet Ali Arslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Rıdvan Dursun
Hak ve Özgürlükler Partisi
Balıkesir
-
İlyas Güler
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Mustafa Okumuş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Diyarbakır
-
Baran Korucu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
Hulusi Eken
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Kasim Keştan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ramazan Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Eyüp Akın
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kayseri
-
Leyla Cengiz
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
-
Mahmut Ekmen
Hak ve Özgürlükler Partisi
Mersin
-
Emine Patır
Hak ve Özgürlükler Partisi
Şanlıurfa
-
Ethem Bozdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
Esma Polat
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Devrim Çoban Akçelik
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Mehmet Toprak
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Halit Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Sidar Karakaş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Diyarbakır
-
İbrahim Kapkara
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
Serhan Seyyidoğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Baran Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Kazım Burçak
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Berfin Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Asker Ali Demirel
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Enes Ataş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kayseri
-
Ömer Cankara
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
-
Eylem Düzgün Yalçın
Hak ve Özgürlükler Partisi
Mersin
-
Kiymet Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Yakup Kadri Kara
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Leyla Kurt
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Mustafa Vural
Hak ve Özgürlükler Partisi
Diyarbakır
-
Abdullah Altıparmak
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
Rıza Burçak
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Dilek Sezen
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Nazım Yarar
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hüseyin Duran
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
-
Özgür Kerpiç
Hak ve Özgürlükler Partisi
Konya
-
Gülüzar Keştan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Mersin
-
Ramazan Sarı
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
İlyas Kaya
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Haydar Akagündüz
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Selman Deniz
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Mustafa Karaman
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
Yüksel Şeker
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Kendal Armanç Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Sedat Özdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Güzel Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ciğer Hun Akdeniz
Hak ve Özgürlükler Partisi
Konya
-
Derviş Hazar
Hak ve Özgürlükler Partisi
Mersin
-
Bahar Sezer
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
Serap Keleş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Sultan İlaslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
İnan Sezer
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Dorşin Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Leyla Epözdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Tarık Genç
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Kenan Cayhan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
-
Medine Sarıtaş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Konya
-
İhsan Akçan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Mersin
-
İlyas Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
İnan Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Murat Köksal
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
Şaban Akçan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Baran Adıgüzel
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Bayram Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Neriman Sönmez
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ahmet Sekmen
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Başak Bayram
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Gökhan Göktaş
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
İzzet Bucak
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Irgat Polat
Hak ve Özgürlükler Partisi
Konya
-
Ferhat Özdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Nevzat Demirel
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Kibar Beysülen
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Nurhayat Akkuş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Servet Sarıoğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Asiye Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Muhammet Yıldız
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Zelal Gürbüz
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Hanım Arslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Murat İlhan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Gülay Albostanlı
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Nevruz Erkıran
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ayşe Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ahmet Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Nergiz Akçan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Yaren Düzgüner
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Songül Akçan Orhan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Kasım Kahriman
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Hatice Duran
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Senayi Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Alaattin Kelender
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Abdurrahman Keştan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Gülsün Karakaş
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Asiye Ekinci
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Özgür Basut
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Makfure Tunç
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Songül Öztürk
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Nevzat Karakeçi
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Suphi Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Songül Hoşgül
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Şiyar Çiçek
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Sedat Demirel
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Memet Özdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Sündüz Bayram
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Koray Ergül
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Celal Demirel
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
İbrahim Halil Uçan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Nuriye Gündüz
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Halim Demirocak
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mamed Demirkol
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Semra Şahan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ferat Yücel
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Rıdvan Çiftçi
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge