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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HALUK AGRİN

Haluk Agrin

Hak ve Özgürlükler Partisi
Haluk Agrin
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Zonguldak
Kaynak: Anadolu Ajansı