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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HATİP ATIŞ

Hatip Atış

Hak ve Özgürlükler Partisi
Hatip Atış
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Zonguldak
Kaynak: Anadolu Ajansı