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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CEYHUN CAN BUĞUR

Ceyhun Can Buğur

Halkın Kurtuluş Partisi
Ceyhun Can Buğur
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı