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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YÜKSEL GENÇ

Yüksel Genç

Halkın Kurtuluş Partisi
Yüksel Genç
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Afyonkarahisar
Kaynak: Anadolu Ajansı