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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDULLAH ELİK

Abdullah Elik

Halkın Kurtuluş Partisi
Abdullah Elik
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Amasya
Kaynak: Anadolu Ajansı