Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BATUHAN KUŞÇU

Batuhan Kuşçu

Halkın Kurtuluş Partisi
Batuhan Kuşçu
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı