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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KEREM FİDAN

Kerem Fidan

Halkın Kurtuluş Partisi
Kerem Fidan
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Çanakkale
Kaynak: Anadolu Ajansı