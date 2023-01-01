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Durmuş Pala
Halkın Kurtuluş Partisi
Diyarbakır
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Abdurrahman Kaya
Halkın Kurtuluş Partisi
Diyarbakır
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Sezer Ferah
Halkın Kurtuluş Partisi
Diyarbakır
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Sevim Işık
Halkın Kurtuluş Partisi
Diyarbakır
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Doğan Boyraz
Halkın Kurtuluş Partisi
Diyarbakır
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İbrahim Yıldız
Halkın Kurtuluş Partisi
Diyarbakır
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Orhan Göl
Halkın Kurtuluş Partisi
Diyarbakır
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Mehmet Kaya
Halkın Kurtuluş Partisi
Diyarbakır
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Efkan Koçaklı
Halkın Kurtuluş Partisi
Diyarbakır
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Abdullah Deniz
Halkın Kurtuluş Partisi
Diyarbakır
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Halil Erdoğdu
Halkın Kurtuluş Partisi
Diyarbakır