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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DOĞAN BOYRAZ

Doğan Boyraz

Halkın Kurtuluş Partisi
Doğan Boyraz
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı