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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DURMUŞ PALA

Durmuş Pala

Halkın Kurtuluş Partisi
Durmuş Pala
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı