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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OĞUZ CAN

Oğuz Can

Halkın Kurtuluş Partisi
Oğuz Can
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Eskişehir
Kaynak: Anadolu Ajansı