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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DENİZ KORKMAZ

Deniz Korkmaz

Halkın Kurtuluş Partisi
Deniz Korkmaz
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı