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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZCAN BOZKUŞ

Özcan Bozkuş

Halkın Kurtuluş Partisi
Özcan Bozkuş
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı