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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BİRCAN KÜSKÜ

Bircan Küskü

Halkın Kurtuluş Partisi
Bircan Küskü
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı