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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYŞEN AŞIK

Ayşen Aşık

Halkın Kurtuluş Partisi
Ayşen Aşık
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı