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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FEVZİ ENDER FERAHBAŞ

Fevzi Ender Ferahbaş

Halkın Kurtuluş Partisi
Fevzi Ender Ferahbaş
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı