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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEMRA EFE

Semra Efe

Halkın Kurtuluş Partisi
Semra Efe
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Kırıkkale
Kaynak: Anadolu Ajansı