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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CAFER AKAN

Cafer Akan

Halkın Kurtuluş Partisi
Cafer Akan
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Sivas
Kaynak: Anadolu Ajansı