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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İLYAS TAŞDEMİR

İlyas Taşdemir

Halkın Kurtuluş Partisi
İlyas Taşdemir
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Zonguldak
Kaynak: Anadolu Ajansı