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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

BELEN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

BELEN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

BELEN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 23,018 | Katılım Oranı: %91.1
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.9313,137 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %23.254,777 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %11.112,282 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.98201 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.55113 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1838 oy
%100
Seçmen Sayısı: 20,982 | Katılım Oranı: %84.07
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %56.429,788 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %42.447,362 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.14198 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 14,128 oy 0
Millet İttifakı
%0 6,017 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%43.62 8,993 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%24.91 5,135 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%15.22 3,138 oy 0
İyi Parti
%12.59 2,595 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.95 401 oy 0
Saadet Partisi
%1.38 284 oy 0
Vatan Partisi
%0.21 44 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.13 26 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı