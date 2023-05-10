KUMLU SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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ANTAKYA
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
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ERZİN
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HASSA
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İSKENDERUN
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KUMLU
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PAYAS
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REYHANLI
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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YAYLADAĞI
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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ALTINÖZÜ
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ANTAKYA
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ARSUZ
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BELEN
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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