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Güven Yıldız
Adalet Birlik Partisi
Iğdır
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İbrahim Emre Akyol
Adalet Partisi
Iğdır
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Cantürk Alagöz
Adalet ve Kalkınma Partisi
Iğdır
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Başak Durum
Anavatan Partisi
Iğdır
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Ayhan Aydın
Ayhan Aydın
Iğdır
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Ali Bozyiğit
Büyük Birlik Partisi
Iğdır
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Yusuf Aslan
Cumhuriyet Halk Partisi
Iğdır
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Ömer Arabacı
Genç Parti
Iğdır
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Aliye Yüksel
Güç Birliği Partisi
Iğdır
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Şahin Atmaca
Hak ve Özgürlükler Partisi
Iğdır
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Tuba Dalar
Halkın Kurtuluş Partisi
Iğdır
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Kerem Karabulut
İyi Parti
Iğdır
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Leyla Uygur
Memleket Partisi
Iğdır
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Sevdenur Dilara Ötgün
Millet Partisi
Iğdır
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Ayşe Demet Karakaş
Milli Yol Partisi
Iğdır
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Yaşar Karadağ
Milliyetçi Hareket Partisi
Iğdır
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Derya Hekim
Sol Parti
Iğdır
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Erkan Pınarbaşı
Türkiye Komünist Hareketi
Iğdır
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Mehmet Börekci
Türkiye Komünist Partisi
Iğdır
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Uğur Bıçaklıoğlu
Vatan Partisi
Iğdır
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İbrahim Onay
Yeniden Refah Partisi
Iğdır
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Yaşar Temir
Yenilik Partisi
Iğdır
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Yılmaz Hun
Yeşil Sol Parti
Iğdır
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Samet Batur
Adalet Birlik Partisi
Iğdır
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Volkan Yalçın
Adalet Partisi
Iğdır
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Ahmet Tutulmaz
Adalet ve Kalkınma Partisi
Iğdır
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Seyhan Selin Çelebi
Anavatan Partisi
Iğdır
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Nursel Eyüboğlu
Büyük Birlik Partisi
Iğdır
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İsmail Sarıboğa
Cumhuriyet Halk Partisi
Iğdır
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Oğuzhan Turgut
Genç Parti
Iğdır
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Doğan Yüksel
Güç Birliği Partisi
Iğdır
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Metin Erden
Hak ve Özgürlükler Partisi
Iğdır
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Galip Akay
Halkın Kurtuluş Partisi
Iğdır
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Taner Başaran
İyi Parti
Iğdır
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Muzaffer Ademi
Memleket Partisi
Iğdır
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Mustafa Karakoyunlu
Millet Partisi
Iğdır
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Ellez Aras
Milli Yol Partisi
Iğdır
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İbrahim Dizman
Milliyetçi Hareket Partisi
Iğdır
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Savaş Kaya
Savaş Kaya
Iğdır
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Uğur Çepe
Sol Parti
Iğdır
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Müjgan Kılıç
Türkiye Komünist Hareketi
Iğdır
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Ecem Küçükdere
Türkiye Komünist Partisi
Iğdır
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Kibele Su Taşci
Vatan Partisi
Iğdır
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Gökhan Uyandık
Yeniden Refah Partisi
Iğdır
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Serhan Koray Çifci
Yenilik Partisi
Iğdır
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Aysel Aras
Yeşil Sol Parti
Iğdır