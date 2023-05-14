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Özgür Aybaş
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 2. Bölge
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Yelda Koçak Urfa
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 2. Bölge
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Bektaş Rıza Hanedan
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 2. Bölge
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Deniz Can Aydın
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 2. Bölge
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Sevgi Hazır
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 2. Bölge
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Asiye Süllü
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 2. Bölge
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Fatih Özakoğlu
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 2. Bölge
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Mahir Ünsal Eriş
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 2. Bölge
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Barış Ağdoğan
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 2. Bölge
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Yersu Büyükdağ
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 2. Bölge
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Mustafa Ertarakçı
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 2. Bölge