Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BARIŞ DAĞ

Barış Dağ

Türkiye İşçi Partisi
Barış Dağ
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı