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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NURCAN ÖRDEK

Nurcan Ördek

Türkiye İşçi Partisi
Nurcan Ördek
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı