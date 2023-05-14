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ANASAYFA TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 10 İLÇE

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 5 ŞEHİR

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ' NİN EN FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIĞI 5 ŞEHİR

Kaynak: Anadolu Ajansı