Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜNUZ FULYA UZ

Günuz Fulya Uz

Türkiye İşçi Partisi
Günuz Fulya Uz
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Karabük
Kaynak: Anadolu Ajansı