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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MAHİ ÖZNUR BİLEN

Mahi Öznur Bilen

Türkiye İşçi Partisi
Mahi Öznur Bilen
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı