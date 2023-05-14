-
Duygu Yılmaz
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Pınar Sislituna
Türkiye İşçi Partisi
Afyonkarahisar
-
Deniz Ay
Türkiye İşçi Partisi
Aksaray
-
Melike Öztürk Arduç
Türkiye İşçi Partisi
Amasya
-
Özgür Aybaş
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Ozan Bingöl
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Yunus Başaran
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Feyzullah Serkan Acar
Türkiye İşçi Partisi
Artvin
-
Serhat Suha Özcan
Türkiye İşçi Partisi
Balıkesir
-
Mahmut Kandemir
Türkiye İşçi Partisi
Bayburt
-
Cenk Dik
Türkiye İşçi Partisi
Bilecik
-
Figen Çakır
Türkiye İşçi Partisi
Bolu
-
Mahmut Hakan Koçak
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ayfer Göl
Türkiye İşçi Partisi
Çanakkale
-
Sevgi Özlem Gülmez
Türkiye İşçi Partisi
Çankırı
-
Onur Oğuz Kineşci
Türkiye İşçi Partisi
Çorum
-
Yağmur Yalçın
Türkiye İşçi Partisi
Denizli
-
Alev İşler
Türkiye İşçi Partisi
Düzce
-
Güray Muhçu
Türkiye İşçi Partisi
Edirne
-
Müslim Etleç
Türkiye İşçi Partisi
Erzincan
-
Gökay Başar
Türkiye İşçi Partisi
Eskişehir
-
Nihal Memiş Dizdar
Türkiye İşçi Partisi
Giresun
-
Bahadır Yavuz
Türkiye İşçi Partisi
Gümüşhane
-
Şerafettin Can Atalay
Türkiye İşçi Partisi
Hatay
-
Zübeyde Arslan
Türkiye İşçi Partisi
Isparta
-
Saliha Sera Kadıgil
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ahmet Şık
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Erkan Baş
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
İrfan Değirmenci
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Günuz Fulya Uz
Türkiye İşçi Partisi
Karabük
-
Ezgi Gülşen
Türkiye İşçi Partisi
Karaman
-
Bilgin Aslan
Türkiye İşçi Partisi
Kayseri
-
Zeynep Bilgiç
Türkiye İşçi Partisi
Kırklareli
-
Sinan Yıldırım
Türkiye İşçi Partisi
Kırşehir
-
Bilal
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
İbrahim Beytullah Sayar
Türkiye İşçi Partisi
Kütahya
-
Hakan Güneş
Türkiye İşçi Partisi
Mersin
-
Mehmet Aslantuğ
Türkiye İşçi Partisi
Muğla
-
Hayrettin Bayer
Türkiye İşçi Partisi
Nevşehir
-
Elif Önder
Türkiye İşçi Partisi
Niğde
-
Ayşegül Aydın Şengöz
Türkiye İşçi Partisi
Ordu
-
Sabiha Gündüzalp
Türkiye İşçi Partisi
Osmaniye
-
Bilsay Kanat
Türkiye İşçi Partisi
Rize
-
Saadet Diriarın
Türkiye İşçi Partisi
Sakarya
-
Arslan Bolat
Türkiye İşçi Partisi
Samsun
-
Nurhan Çaylı
Türkiye İşçi Partisi
Sinop
-
Köksal Tek
Türkiye İşçi Partisi
Sivas
-
Bilge Seçkin Çetinkaya
Türkiye İşçi Partisi
Tekirdağ
-
Erdoğan Kılınç
Türkiye İşçi Partisi
Tokat
-
Süleyman Hacıbektaşoğlu
Türkiye İşçi Partisi
Trabzon
-
Ayşe Devrim Oğur
Türkiye İşçi Partisi
Uşak
-
Buket Çınar Gelir
Türkiye İşçi Partisi
Yalova
-
Aslı Yapar Şaktanlı
Türkiye İşçi Partisi
Yozgat
-
Fatma Kılıçarslan
Türkiye İşçi Partisi
Zonguldak
-
Seda Aşkın
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Lale Pelin Beyazıt
Türkiye İşçi Partisi
Afyonkarahisar
-
Emir Ersin Kahraman
Türkiye İşçi Partisi
Aksaray
-
Eren Gönen
Türkiye İşçi Partisi
Amasya
-
Yelda Koçak Urfa
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Misket Elif Çongur
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Barış Atay Mengüllüoğlu
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Timur Şimşek
Türkiye İşçi Partisi
Artvin
-
Müge Okur
Türkiye İşçi Partisi
Balıkesir
-
Ceylan Özçelik
Türkiye İşçi Partisi
Bilecik
-
Eraycan Safa
Türkiye İşçi Partisi
Bolu
-
Helin İlcek
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Reyhan Çalışkan
Türkiye İşçi Partisi
Çanakkale
-
Murat Özbek
Türkiye İşçi Partisi
Çankırı
-
Cansever Eker
Türkiye İşçi Partisi
Çorum
-
Coşkun Çetin
Türkiye İşçi Partisi
Denizli
-
Irmak Saçkesen
Türkiye İşçi Partisi
Düzce
-
Caner Soydal
Türkiye İşçi Partisi
Edirne
-
Ünal Özçelik
Türkiye İşçi Partisi
Erzincan
-
Ömür Hakyemez
Türkiye İşçi Partisi
Giresun
-
Özlem Doğan
Türkiye İşçi Partisi
Gümüşhane
-
Aylin Açıkgöz
Türkiye İşçi Partisi
Hatay
-
Cafer Yelsalı
Türkiye İşçi Partisi
Isparta
-
Anıl Denizci
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mısra Öz
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Meryem Göktepe Türkmen
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Mehmet Kani
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Arzu Genlik
Türkiye İşçi Partisi
Karabük
-
Kenan Yılmaz
Türkiye İşçi Partisi
Karaman
-
Nazır Kapusuz
Türkiye İşçi Partisi
Kayseri
-
Yılmaz Biçer
Türkiye İşçi Partisi
Kırklareli
-
Fundagül Demirkol
Türkiye İşçi Partisi
Kırşehir
-
Pınar Babir
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Adnan Pak
Türkiye İşçi Partisi
Kütahya
-
Ebru Çerçi
Türkiye İşçi Partisi
Mersin
-
Neşe Tuncer Güngüt
Türkiye İşçi Partisi
Muğla
-
Gülçin Aksu Denizhan
Türkiye İşçi Partisi
Nevşehir
-
Kerem Tanılkan
Türkiye İşçi Partisi
Niğde
-
Ertuğrul Kahraman
Türkiye İşçi Partisi
Ordu
-
Mustafa Düzenli
Türkiye İşçi Partisi
Osmaniye
-
Metin Karadeniz
Türkiye İşçi Partisi
Rize
-
Pelin Sönmez
Türkiye İşçi Partisi
Sakarya
-
Özge Göksu
Türkiye İşçi Partisi
Samsun
-
Çağla Kurt
Türkiye İşçi Partisi
Sinop
-
Yağmur Akın
Türkiye İşçi Partisi
Sivas
-
Mehmet Aytekin
Türkiye İşçi Partisi
Tekirdağ
-
Harun Kılıçoğlu
Türkiye İşçi Partisi
Tokat
-
Yavuz Kaynar
Türkiye İşçi Partisi
Trabzon
-
Önder Akar
Türkiye İşçi Partisi
Uşak
-
Emrah Kazdal
Türkiye İşçi Partisi
Yalova
-
Bekir Zafer
Türkiye İşçi Partisi
Yozgat
-
Şener Bostancı
Türkiye İşçi Partisi
Zonguldak
-
Ahmet Faruk Ulaş
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Arda Duvarcı
Türkiye İşçi Partisi
Afyonkarahisar
-
Ramazan Korkmaz
Türkiye İşçi Partisi
Aksaray
-
Dilaver Öztürk
Türkiye İşçi Partisi
Amasya
-
Bektaş Rıza Hanedan
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Tuğba Gürsoy
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Emire Ulutaş
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Açelya Sungur
Türkiye İşçi Partisi
Balıkesir
-
Ömer Barış Safi
Türkiye İşçi Partisi
Bolu
-
Erhan İmralı
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Onur Baytar
Türkiye İşçi Partisi
Çanakkale
-
Can Nesimi Karabiber
Türkiye İşçi Partisi
Çorum
-
Pelin Şen
Türkiye İşçi Partisi
Denizli
-
Ebru Şen
Türkiye İşçi Partisi
Düzce
-
Zelal Özcan
Türkiye İşçi Partisi
Edirne
-
Ayhan Kaya
Türkiye İşçi Partisi
Eskişehir
-
Fırat Kurtal
Türkiye İşçi Partisi
Giresun
-
Mehmet Ali Gümüş
Türkiye İşçi Partisi
Hatay
-
Ali Nur Dönmez
Türkiye İşçi Partisi
Isparta
-
Ali Ronay
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Zeynep Esmeray Özadıkti
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Umur Ekrem Talu
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Eser Atak
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Özüm Hancı
Türkiye İşçi Partisi
Karabük
-
Oğuz Yaşargil
Türkiye İşçi Partisi
Karaman
-
İlayda Tok
Türkiye İşçi Partisi
Kayseri
-
Deniz Öztürk Ergün
Türkiye İşçi Partisi
Kırklareli
-
İbrahim Altınpınar
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Mustafa Özmen
Türkiye İşçi Partisi
Kütahya
-
Bülent Ufuk Ateş
Türkiye İşçi Partisi
Mersin
-
Osman Gülgün
Türkiye İşçi Partisi
Muğla
-
Ekin Dicle Erbilgin
Türkiye İşçi Partisi
Niğde
-
Mert Efe
Türkiye İşçi Partisi
Ordu
-
Onur Tosunöz
Türkiye İşçi Partisi
Osmaniye
-
Aybüke Gezerel
Türkiye İşçi Partisi
Rize
-
Uğur Alet
Türkiye İşçi Partisi
Sakarya
-
Tunahan Gök
Türkiye İşçi Partisi
Samsun
-
Veli Reçber
Türkiye İşçi Partisi
Sivas
-
Emre Sevilmiş
Türkiye İşçi Partisi
Tekirdağ
-
Emin Akbaba
Türkiye İşçi Partisi
Tokat
-
Ömür Özdemir
Türkiye İşçi Partisi
Trabzon
-
Akın Mete
Türkiye İşçi Partisi
Uşak
-
Burkay Hasdemir
Türkiye İşçi Partisi
Yalova
-
Aslı Şimşek
Türkiye İşçi Partisi
Yozgat
-
Dilan Gülle
Türkiye İşçi Partisi
Zonguldak
-
Mesut Koyun
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Sevil Altın
Türkiye İşçi Partisi
Afyonkarahisar
-
Soner Aslan
Türkiye İşçi Partisi
Aksaray
-
Deniz Can Aydın
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Hediye Gülşen Karakadıoğlu
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Tuncay Koç
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Şerife Sevim Şenel
Türkiye İşçi Partisi
Balıkesir
-
Selahaddin Habib Göbelez
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Doruk Ulaş Özdemir
Türkiye İşçi Partisi
Çanakkale
-
Asmin Nimet Singez
Türkiye İşçi Partisi
Çorum
-
Serdal Atlamış
Türkiye İşçi Partisi
Denizli
-
İlhan Bilecik
Türkiye İşçi Partisi
Edirne
-
Aslıhan Tere
Türkiye İşçi Partisi
Eskişehir
-
Neslihan Özal
Türkiye İşçi Partisi
Giresun
-
Emrah Karaçay
Türkiye İşçi Partisi
Hatay
-
Oylun Ercan
Türkiye İşçi Partisi
Isparta
-
Fatma Karabulut
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Koray Doğan Urbarlı
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Yaprak Didem Koryürek Armutlu
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Adalet Kul
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Özlem Demir
Türkiye İşçi Partisi
Kayseri
-
Bilge Kaan Özdal
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Burak Şerif Karateke
Türkiye İşçi Partisi
Kütahya
-
Gençer Baykul
Türkiye İşçi Partisi
Mersin
-
Mehmet Yapıcı
Türkiye İşçi Partisi
Muğla
-
Deniz Arslantürk
Türkiye İşçi Partisi
Ordu
-
Burak Sarıbıyık
Türkiye İşçi Partisi
Osmaniye
-
İncinur Ala
Türkiye İşçi Partisi
Sakarya
-
Onur Çelik
Türkiye İşçi Partisi
Samsun
-
Hakan Tekşen
Türkiye İşçi Partisi
Sivas
-
İsmail Öztok
Türkiye İşçi Partisi
Tekirdağ
-
Dilek Ferda Yamanlar
Türkiye İşçi Partisi
Tokat
-
Emine Spor
Türkiye İşçi Partisi
Trabzon
-
Köksal Kaplan
Türkiye İşçi Partisi
Yozgat
-
Türkan Baytekin
Türkiye İşçi Partisi
Zonguldak
-
Utku Alemdaroğlu
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Cafer Öztürk
Türkiye İşçi Partisi
Afyonkarahisar
-
Sevgi Hazır
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Dilara Mahmure Dolgunyürek
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Emine Büyüknohutçu
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Oktay Şükür
Türkiye İşçi Partisi
Balıkesir
-
Timur Torgay
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Serdar Aşçı
Türkiye İşçi Partisi
Denizli
-
Bedi Uygar Uğurlu
Türkiye İşçi Partisi
Eskişehir
-
Hasan Aşkar
Türkiye İşçi Partisi
Hatay
-
Sedat Durel
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Yılmaz Aslantürk
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Özlem Teke
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Özlem Avcı
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Sercan Laçın
Türkiye İşçi Partisi
Kayseri
-
Yunus Koca
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Utku Çifci
Türkiye İşçi Partisi
Kütahya
-
Şilan Ekinci
Türkiye İşçi Partisi
Mersin
-
Yağmur Özgür Güven
Türkiye İşçi Partisi
Muğla
-
Tansu Ayık
Türkiye İşçi Partisi
Ordu
-
Pelin Kısa
Türkiye İşçi Partisi
Sakarya
-
Gülcay Kaya
Türkiye İşçi Partisi
Samsun
-
Yusuf Akgedik
Türkiye İşçi Partisi
Sivas
-
Betül Okuyan
Türkiye İşçi Partisi
Tekirdağ
-
Ersin Evran
Türkiye İşçi Partisi
Tokat
-
Asil Madenli
Türkiye İşçi Partisi
Trabzon
-
Umur Ozan Şahin
Türkiye İşçi Partisi
Zonguldak
-
Dila Akar
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
İbrahim Orbay Yüksek Sig
Türkiye İşçi Partisi
Afyonkarahisar
-
Asiye Süllü
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Ege Arda Anılan
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Ayşe Bilge Kalın
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Baran Bakır
Türkiye İşçi Partisi
Balıkesir
-
Eylem Gün Güneş
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
-
İsmail Egemen Söylemez
Türkiye İşçi Partisi
Denizli
-
Yalçın Komşu
Türkiye İşçi Partisi
Eskişehir
-
Nurcan Ördek
Türkiye İşçi Partisi
Hatay
-
Tayfun Budak
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Şerif Özgür Urfa
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Feremez Tuncay
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Aydın Tepe
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Eren Gürpınar
Türkiye İşçi Partisi
Kayseri
-
Muhammed Enes Akuğur
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Uğurcan Esiroğlu
Türkiye İşçi Partisi
Mersin
-
Füsun Ünlüsoy
Türkiye İşçi Partisi
Muğla
-
Hakan Duyan
Türkiye İşçi Partisi
Ordu
-
Şevval Leyla Kocaman
Türkiye İşçi Partisi
Sakarya
-
Hilmi Özdemir
Türkiye İşçi Partisi
Samsun
-
Gülenay Suna
Türkiye İşçi Partisi
Tekirdağ
-
Kemal Bakırcı
Türkiye İşçi Partisi
Trabzon
-
Meryem Mazman Kartal
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Fatih Özakoğlu
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Bekir Tuncay Çelen
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Ezgi Altınkurt Sağlık
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Gizem Yoğurtcu
Türkiye İşçi Partisi
Balıkesir
-
Suat Şenocak
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Hatice Kiriş
Türkiye İşçi Partisi
Denizli
-
Cansu Daloğlu
Türkiye İşçi Partisi
Hatay
-
Didem Doğan Aydedim
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Fatma Gül Eryıldız Şenvardar
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Jiyan Aybar
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Aykut Yüksel
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ahmet İşbilen
Türkiye İşçi Partisi
Kayseri
-
Ayşe Bağlamış
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Ayşe Sibel Levent
Türkiye İşçi Partisi
Mersin
-
Neşet Karadağ
Türkiye İşçi Partisi
Muğla
-
Yunus Emre Göçenoğlu
Türkiye İşçi Partisi
Sakarya
-
Aral Demircan
Türkiye İşçi Partisi
Samsun
-
Kardelen Evcimen
Türkiye İşçi Partisi
Tekirdağ
-
Onur Can Gürbüz
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Mahir Ünsal Eriş
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Ozan Yurdakal
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Kerim Uğur
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Cem Cantaş
Türkiye İşçi Partisi
Balıkesir
-
Buse Nur Çoban
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Barış Dağ
Türkiye İşçi Partisi
Hatay
-
Asuman Fazlıoğlu
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Atakan Özsan
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Aylin Doğan
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Deniz Kondil
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Beril Karabulut
Türkiye İşçi Partisi
Kayseri
-
Züleyha Türksever
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Ali Hakan Çetin
Türkiye İşçi Partisi
Mersin
-
Onur Yanar
Türkiye İşçi Partisi
Sakarya
-
Kemal Serdar Elbir
Türkiye İşçi Partisi
Samsun
-
Erkan Özgür Mutlucan
Türkiye İşçi Partisi
Tekirdağ
-
Eda Bahar Kocabeyler
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Barış Ağdoğan
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Mustafa Kolcu
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Gülizar Kocadağ
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Fatih Niyazioğlu
Türkiye İşçi Partisi
Balıkesir
-
Adil Murat Demirhan
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Abdulhamit Yayar
Türkiye İşçi Partisi
Hatay
-
Erdinç Mehmetoğlu
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Enes Karakaş
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Bilgehan Tuba Tiryaki
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Mevluda Sena Yazıbağlı Selanik
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Cevher Özbolat
Türkiye İşçi Partisi
Kayseri
-
Yağmur Tok Al
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Tenzile Yadigar Ak
Türkiye İşçi Partisi
Mersin
-
Buse Bade İskent
Türkiye İşçi Partisi
Samsun
-
Hüseyin Evgin
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Yersu Büyükdağ
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Ebru Beşe
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Hasan Girginel
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Refayi Refayioğlu
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Evin Doğu
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Nilay Barkın
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ali Haydar Öztürk
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Aysel Duman
Türkiye İşçi Partisi
Kayseri
-
Mahi Öznur Bilen
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Oğuz Özcanlı
Türkiye İşçi Partisi
Mersin
-
Oğuzcan Kılıç
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Mustafa Ertarakçı
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Ersin Baytemür
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Ayfer Güneşhan
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Özlem Parlak
Türkiye İşçi Partisi
Hatay
-
Mahbip Dilek
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Sennur Sırbudak
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Niler Albayrak
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Güzel Öztürk
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Cenan Şarman Utku
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Olcay Yılmaz Uluğ
Türkiye İşçi Partisi
Mersin
-
Mehmet Selim Akman
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Ilgın Baran Öcal
Türkiye İşçi Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Ahmet Elataş
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Çağlar Çağlı
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Naciye Babalık
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ekrem Erdin
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Oya Oybir Midillili
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ömer Eryetkin
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Kamuran Günay
Türkiye İşçi Partisi
Mersin
-
Mustafa Çelik
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Betül Ürküten
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Filiz Kılıç
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Bogos Masis Kürkçügil
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Veysel Dönmez
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Beyza Yaman
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nurcan Kaya
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Deniz Arslan
Türkiye İşçi Partisi
Mersin
-
Semih Akkırcık
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Gamze Pelin Demircan
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Foti Benlisoy
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Metin Akın
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ahmet Oral
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Melisa Aydınlı
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Serkan Tunç Keçeli
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Eren Ararat
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Bilge Erk
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Harun Göktepe
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Emrah Yalçın
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ebru Kıraner
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ayşe Erdoğan
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Leyla Çelebi
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Mizgin Özmen
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Elif Damla İrgin
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Muhammed Çelik
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Mehmet Utkan Çobanoğlu
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Bülent Yüksel
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Hasan Hüseyin Şenses
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Saadet Özsoy
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ali İzzet Eti
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Baha Aydın
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ferhat Çelikoğlu
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Fırat Çoban
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mehmet Köksal
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ömer Tura
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Gökçe Usta
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Tuğrul Eylül Cerrahoğlu
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Alev Samatlıoğlu
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Eylem Pınar
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Kayacan Çengel
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Muhammet Mücahit Filiz
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Görkem Duru
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Eylül Çakır
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Tanyel Süzer
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Zeynep Demirel
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Can Yılmaz Kaya
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Umit Deniz
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Oktay Raif Evrensel
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Dersim Şan Genç
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Fatma Berazioğlu
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Mehmet Kılıç
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Eren Işıkbaş
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Serkan Genç
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Mehmet Acar
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Mertcan İlgöz
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Güngör Kaya
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Ezgi Ceren Işık
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Hasan Karayiğit
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Gözde Özel
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Esin Aydın Kaya
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Nilgün Tutak
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Güner Yener
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Şahin Özsoy
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Nurdan Ünver
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Özge İnce
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Hakan Bilgehan
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Anıl Güler
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Esma Kara
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Yağmur Çetin
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Emirhan Turan
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Nurhak Görkem Doğan
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Boran Takak
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Utku Uraz Aydın
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Melike Bakış
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Gün Çağ Aydın
Türkiye İşçi Partisi
İstanbul 3. Bölge