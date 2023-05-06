İSTANBUL 1. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0