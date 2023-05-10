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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

BAKIRKÖY SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

BAKIRKÖY CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ADALAR
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ARNAVUTKÖY
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ATAŞEHİR
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AVCILAR
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BAĞCILAR
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BAHÇELİEVLER
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BAKIRKÖY
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BAŞAKŞEHİR
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BAYRAMPAŞA
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BEŞİKTAŞ
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BEYKOZ
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BEYLİKDÜZÜ
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BEYOĞLU
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BÜYÜKÇEKMECE
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ÇATALCA
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ÇEKMEKÖY
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ESENLER
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ESENYURT
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EYÜPSULTAN
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FATİH
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GAZİOSMANPAŞA
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GÜNGÖREN
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KADIKÖY
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KAĞITHANE
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KARTAL
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KÜÇÜKÇEKMECE
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MALTEPE
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PENDİK
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SANCAKTEPE
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SARIYER
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ŞİLE
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SİLİVRİ
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ŞİŞLİ
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SULTANBEYLİ
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SULTANGAZİ
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TUZLA
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ÜMRANİYE
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ÜSKÜDAR
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ZEYTİNBURNU
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BAKIRKÖY MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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