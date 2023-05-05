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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ

Ayyüce Türkeş Taş

İyi Parti
Ayyüce Türkeş Taş
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Adana
  • MESLEĞİ : DOKTOR
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Lefkoşa-Kıbrıslıdır. Bilgisayar mühendisi Egemen Taş ile 2012 yılında evlenmiştir.

Kaynak: Anadolu Ajansı