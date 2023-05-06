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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MİNE BAŞ

Mine Baş

İyi Parti
Mine Baş
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1969
ÖZGEÇMİŞİ

1969 Tokat doğumlu Mine Baş Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı