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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BERNA ŞAHİN

Berna Şahin

İyi Parti
Berna Şahin
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
  • MESLEĞİ : DİŞ HEKİMİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Ankara 3. bölge 9. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı