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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NEDİM TUNA

Nedim Tuna

İyi Parti
Nedim Tuna
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Balıkesir
  • MESLEĞİ : MÜHENDİS
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti, Balıkesir 3. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı