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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ÖZBERK

Mehmet Özberk

İyi Parti
Mehmet Özberk
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Gaziantep
  • MESLEĞİ : İŞ ADAMI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı