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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÜNZİLE YÜKSEL

Ünzile Yüksel

İyi Parti
Ünzile Yüksel
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Giresun
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1978
ÖZGEÇMİŞİ

Ünzile Yüksel, 1958 Giresun doğumlu. Evli ve iki çocuk annesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı