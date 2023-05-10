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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHAMMET MUSTAFA BALCI

Muhammet Mustafa Balcı

İyi Parti
Muhammet Mustafa Balcı
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Hatay
  • MESLEĞİ : Mühendis
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Muhammet Mustafa Balcı İYİ PARTİ Hatay 10. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı