Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TİMUÇİN KODAMAN

Timuçin Kodaman

İyi Parti
Timuçin Kodaman
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Isparta
  • MESLEĞİ : AKADEMİSYEN
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1966
ÖZGEÇMİŞİ

1966 doğumlu Timuçin Kodaman, Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

Kaynak: Anadolu Ajansı