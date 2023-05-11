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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ

Uğur Hüseyin Hasançebi

İyi Parti
Uğur Hüseyin Hasançebi
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : İŞ ADAMI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem İstanbul 1.bölge 23. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı