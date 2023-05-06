ÖZGEÇMİŞİ

Vedat Bayram 1956 yılında Niğde'de doğdu. Marmara Üniversitesi Spor Akademisinden mezun oldu ve öğretmenlik yaptı. 1996 yılında İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü görevine getirildi. 2003 yılında İstanbul Ticaret Odası ve 2006 yılında Aydın Üniversitesi Başkanlıklarında Danışmanlık yaptı. 2003-2011 yılları arasında ise Sabah gazetesinin spor servisinde köşe yazarlığı yaptı. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Niğde milletvekili olarak seçildi. İYİ Parti Genel Başkan danışmanı ve Spor Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. 28. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili adayıdır.