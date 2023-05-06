ÖZGEÇMİŞİ

17.04.1954 yılında Sancak'ta doğdu. Turizm mezunu olan Raif Güler Kapalı Çarşı'da kendine ait dükkanında uzun yıllar esnaflık yaptı.1990 yılında Doğru Yol Partisi (DYP) Bayrampaşa yönetiminde siyasete başladı. Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği`nde iki dönem Yönetim Kurulu Üyeliği, bir dönem ise Danışma Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Bayrampaşa`nın güzide takımlarından Yıldırım Bosna Spor Kulübü`nde yöneticilik yaptı. Boşnakça ve Almanca bilen Raif Güler evli ve 3 çocuk babasıdır. İYİ Parti’nin kurulmasından sonra il ve ilçe teşkilatlarının kurulmasına da başlandı. İstanbul Kurucu İl Başkanlığına Ersin Beyaz’ın atanmasından sonra ilçelerde de teşkilat kurma çalışmaları başladı. Bayrampaşa İlçe Başkanlığına eski bir siyasetçi olan Raif Güler kurucu ilçe başkanı olarak atandı.