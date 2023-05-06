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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ

Meryem Tanrıverdi Göktaş

İyi Parti
Meryem Tanrıverdi Göktaş
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : İŞ KADINI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem İstanbul 3.bölge 28. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı