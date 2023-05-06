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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SELÇUK KEDİ

Selçuk Kedi

İyi Parti
Selçuk Kedi
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : İŞ ADAMI
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
  • DOĞUM YILI : 1983
ÖZGEÇMİŞİ

İYİ Parti İstanbul 3. Bölge 7. Sıradan milletvekili adayı

Kaynak: Anadolu Ajansı