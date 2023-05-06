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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEYİTHAN İZSİZ

Seyithan İzsiz

İyi Parti
Seyithan İzsiz
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : İŞ ADAMI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1976
ÖZGEÇMİŞİ

1976 Van-Çatak doğumludur. İş insanı ve Siyaset Bilimcidir Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı