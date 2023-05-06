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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DİNCER IŞIKTAŞ

Dincer Işıktaş

İyi Parti
Dincer Işıktaş
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
  • MESLEĞİ : Mühendis
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1967
ÖZGEÇMİŞİ

1967 doğumlu Dincer Işıktaş, Ankara Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesi mezunudur.

Kaynak: Anadolu Ajansı