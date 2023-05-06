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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NAZLI BUKET KARASU

Nazlı Buket Karasu

İyi Parti
Nazlı Buket Karasu
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Nazlı Buket Karasu İYİ PARTİ İzmir 12. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı