Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BURAK SERT

Burak Sert

İyi Parti
Burak Sert
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
  • MESLEĞİ : Mühendis
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Burak Sert İYİ PARTİ Kahramanmaraş 4. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı