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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KÜBRA DURSUN

Kübra Dursun

İyi Parti
Kübra Dursun
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Karabük
  • MESLEĞİ : Psikolog
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Kübra Dursun İYİ PARTİ Karabük 1. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı